С началом марта Петербург накроет плотным туманом

Утром на дорогах города будет гололедно.

Ночью 1 марта местами в Санкт-Петербурге ожидается туман с видимостью не более 500 метров. Прогнозируется преимущественно облачная погода, которая принесет с собой небольшой и мокрый снег, – ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня будут колебаться в районе нуля градусов. Днем же температура воздуха поднимется до +1... +3 градусов.

Ветер западных направлений слабый. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра пройдёт небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -1...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV