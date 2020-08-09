Песков: Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

В Кремле сообщили о планах президента на традиционно крупные мероприятия.

Российский президент Владимир Путин до конца 2025 года выступит с посланием к Федеральному собранию. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал официальный представитель столичной администрации Дмитрий Песков, выступая на площадке Восточного экономического форума в 2025 году. Чиновник из Кремля отметил, что до завершения текущего года у лидера страны запланированы и другие традиционно крупные мероприятия. В том числе речь идет о прямой линии с гражданами.

Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что предыдущее послание было оглашено главой государства в феврале 2024 года. Событие стало по счету 29-м в новейшей истории России и 19-м лично для Владимира Путина в качестве президента. По Конституции, политический лидер обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране. Также глава государства говорит об основных направлениях внутренней и внешней политики. В таких публичных выступлениях традиционно излагается оценка ситуации, обозначаются дальнейшие задачи властей на перспективу.

Песков рассказал, какие иностранные компании можно считать врагами России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС