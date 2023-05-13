ФАС выявила признаки монопольно высоких цен в двух аэропортах

Надзорные органы изучают стоимость на товары в Шереметьево и аэропорту Сургута.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в "Шереметьево" и воду в аэропорту города Сургута. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Специалисты нашли нарушения в ходе масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в воздушных гаванях страны с пассажиропотоком свыше одного миллиона человек ежегодно. Поручение ФАС РФ 21 июня направила в 28 территориальных органов.

В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО "Мир Вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту "Шереметьево". При этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены. пресс-служба ФАС России

Эксперты из ФАС РФ указали, что на территории стерильной зоны аэропорта Сургут территориальное управление ведомства установило доминирующее положение АО "Аэропорт Сургут" с долей 100 процентов. При этом Ханты-Мансийское региональное управление надзорного органа выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне. Сейчас в отношении ООО "Мир Вендинга" и АО "Аэропорт Сургут" ведутся дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары. Если факты нарушений будут подтверждены, то указанным компаниям грозят административные штрафы по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ.

ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты.

Фото: Piter.tv