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Панарин рассказал об отношении к религии

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По его словам, есть много нелогичных вещей.

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Хоккей В Курсе" ответил на вопрос об отношении к религии.

Бог, с которым я постоянно веду беседу, находится внутри. Это момент, который идет у меня с детства. Мои бабушка и дедушка – верующие люди. Мы ходили в церковь перед отъездом, в Подольске ходили на службы. Но где-то я вижу нелогичные вещи. В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. Это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Мне весело, когда он рассказывает, как правильно жить.

Артемий Панарин, хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс"

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Артемий Панарин рассказал, чем бы занимался вместо хоккея.

Видео: Instagram / @hockeyvkurse

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, религия, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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