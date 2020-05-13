Панарин рассказал об отношении к религии

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Хоккей В Курсе" ответил на вопрос об отношении к религии.
Бог, с которым я постоянно веду беседу, находится внутри. Это момент, который идет у меня с детства. Мои бабушка и дедушка – верующие люди. Мы ходили в церковь перед отъездом, в Подольске ходили на службы. Но где-то я вижу нелогичные вещи. В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. Это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Мне весело, когда он рассказывает, как правильно жить.
Артемий Панарин, хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс"
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Артемий Панарин рассказал, чем бы занимался вместо хоккея.
Видео: Instagram / @hockeyvkurse
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