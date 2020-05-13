Панарин рассказал об отношении к религии

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Хоккей В Курсе" ответил на вопрос об отношении к религии.

Бог, с которым я постоянно веду беседу, находится внутри. Это момент, который идет у меня с детства. Мои бабушка и дедушка – верующие люди. Мы ходили в церковь перед отъездом, в Подольске ходили на службы. Но где-то я вижу нелогичные вещи. В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. Это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Мне весело, когда он рассказывает, как правильно жить.

Артемий Панарин, хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс"