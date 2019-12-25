Панарин рассказал, чем бы занимался вместо хоккея

Нападающий входит в пятерку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" в прямом эфире Instagram-аккаунта "Хоккей В Курсе" ответил на вопрос, чем бы занимался вместо спортивной карьеры.

Если бы не пошел в хоккей, то гнал бы самогон в Коркино. У нас это семейное. Рецепт у меня есть. Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что Артемий Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка.

Фото: nhl.com