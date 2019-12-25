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Артемий Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка
Сегодня, 10:26
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Артемий Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка

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Он стал единственным хоккеистом в рейтинге.

Издание The New York Post составило рейтинг главных спортивных лиц Нью-Йорка,

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял девятое место. Он стал единственным хоккеистом в рейтинге. В тройку лидеров вошли бейсболисти Аарон Джадж, Пит Алонсо и Джейкоб Дегром.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее Артемий Панарин рассказал о самых страшных моментах в жизни.

Фото: nhl.com

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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