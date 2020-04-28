Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о самых страшных моментах в жизни

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился воспоминаниями о самых страшных моментах в жизни.

Много таких моментов было. Например, когда меня дед в автобусе забыл. Или когда мы в 14 лет выпили пиво, и нас вызывали к директору. Тоже неприятно было. Еще боксер в интернате за мной бегал с вилкой вокруг теннисного стола. Я маленьким был, а он большой. Если бы он меня поймал, было бы очень больно. Снятся ли страшные сны? Сны такие есть. То ты болеешь чем-то, то у тебя оторвало часть тела. То ты кого-то замочил и убегаешь от полиции. Как в "Брате-2". Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что Артемий Панарин может пропустить следующий сезон НХЛ.

Видео: YouTube / Lysenkov TV