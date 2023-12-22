Гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Далласом"

Хоккеист набрал девять очков в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Колорадо" одержал волевую победу над "Далласом" в овертайме со счетом 4:3 в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Кейлу Макару. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Колорадо".

В нынешнем плей-офф НХЛ Валерий Ничушкин провел шесть матчей, забросил восемь шайб и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET