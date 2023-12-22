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Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Каролину"

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Форвард набрал семь очков в плей-офф НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Каролиной" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился тремя голевыми передачами на Алекси Лафренье, Криса Крайдера и Винсента Трочека. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Рейнджерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Артемий Панарин провел шесть матчей, забросил три шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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