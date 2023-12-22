Шайба Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Каролиной"

"Рейнджерс" обыграли "Каролину" со счетом 4:3 в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей в третьем периоде. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Рейнджерс".
В нынешнем плей-офф НХЛ Артемий Панарин провел пять матчей, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.
Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Вегас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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