Шайба Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Каролиной"

На счету форварда три гола в пяти матчах Кубка Стэнли.

"Рейнджерс" обыграли "Каролину" со счетом 4:3 в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей в третьем периоде. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Рейнджерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Артемий Панарин провел пять матчей, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET