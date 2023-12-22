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Шайба Кузнецова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Рейнджерс" со счетом 4:1 в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Каролины" Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Рейнджерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Евгений Кузнецов провел девять матчей, забросил четыре шайбы и отдал две передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений кузнецов, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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