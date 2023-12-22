Передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Бостон"

"Флорида" одержала победу над "Бостоном" со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.
Нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Александру Баркову, который забросил третью шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Флориды".
В нынешнем плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко провел восемь матчей, забросил две шайбы и отдал две передачи.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Далласом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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