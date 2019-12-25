Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может пропустить следующий сезон НХЛ

Это связано с сокращением зарплат на время паузы в регулярном сезоне.

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым ответил на вопрос о сокращении зарплат игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.).

"Сейчас игроки с руководством лиги обсуждают условия сокращения зарплаты. У нас урежут поменьше, чем от 40 до 60 процентов. Но если это случится - я лучше пропущу следующий год. Пока с этим ничего не ясно. В НХЛ говорят, что сократят зарплаты в районе 20-30 процентов", - сказал Панарин.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Артемий Панарин заявил, что сыграл бы за "Зенит" в чемпионате России по футболу.

Фото: NHL.com