Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, за кого бы играл в РПЛ

Он также сравнил себя с Лионелем Месси.

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым ответил на вопрос, за какой клуб чемпионата России по футболу он бы выступал.

"В РПЛ я за "Зенит" бы сыграл, знаю эту команду. Есть такой футболист, Лионель Месси. У нас с ним примерно один стиль игры. Но в оборону не бегаю. Если и играю, то без офсайда", - сказал Панарин.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее форвард "Сельты" Федор Смолов рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит".

Фото: NHL.com