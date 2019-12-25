Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, за кого бы играл в РПЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым ответил на вопрос, за какой клуб чемпионата России по футболу он бы выступал.
"В РПЛ я за "Зенит" бы сыграл, знаю эту команду. Есть такой футболист, Лионель Месси. У нас с ним примерно один стиль игры. Но в оборону не бегаю. Если и играю, то без офсайда", - сказал Панарин.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.
Ранее форвард "Сельты" Федор Смолов рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит".
Фото: NHL.com
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