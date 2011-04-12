Медведев назвал бородатой шутку про "Зенит" из Рио-де-Жанейро

Он прокомментировал слухи о вероятном трансфере полузащитника "Фламенго" Жерсона.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал бородатой шутку о причастности клуба к Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил в интервью "ТАСС".

Медведев прокомментировал слухи о вероятном трансфере полузащитника "Фламенго" Жерсона. Он может стать восьмым бразильским футболистом в составе "Зенита". Ранее бывший форвард команды Артем Дзюба заявлял, что "Зенит" превращается в клуб из Рио-де-Жанейро.

Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин. Александр Медведев, председатель правления "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Зенит" может предложить Дзюбе работу в клубе.

Фото: fc-zenit.ru