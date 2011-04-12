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Медведев назвал бородатой шутку про "Зенит" из Рио-де-Жанейро
Сегодня, 10:51
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Медведев назвал бородатой шутку про "Зенит" из Рио-де-Жанейро

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Он прокомментировал слухи о вероятном трансфере полузащитника "Фламенго" Жерсона.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал бородатой шутку о причастности клуба к Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил в интервью "ТАСС".

Медведев прокомментировал слухи о вероятном трансфере полузащитника "Фламенго" Жерсона. Он может стать восьмым бразильским футболистом в составе "Зенита". Ранее бывший форвард команды Артем Дзюба заявлял, что "Зенит" превращается в клуб из Рио-де-Жанейро.

Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин.

Александр Медведев, председатель правления "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Зенит" может предложить Дзюбе работу в клубе.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр медведев, рио-де-жанейро, фк зенит, шутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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