"Зенит" может предложить Дзюбе работу в клубе

На данный момент игрок выступает в составе "Акрона".

"Зенит" может предложить бывшему нападающему команды Артему Дзюбе работу в клубе. Об этом рассказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью "Спорт-Экспрессу".

По его словам, это может произойти, когда 36-летний футболист завершит карьеру. Медведев отметил, что Дзюбе смогут предложить должность в "Зените". Он также напомнил, что форвард является легендой клуба. На данный момент игрок выступает в составе "Акрона".

Артем Дзюба играл в "Зените" с 2015-го по 2022 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Ранее Соболев заявил, что полностью освоился в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru