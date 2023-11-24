Соболев заявил, что полностью освоился в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев оценил свою игровую форму в команде. Его слова приводит портал "Чемпионат".
Соболев отметил, что полностью освоился в составе сине-бело-голубых. По словам 29-летнего игрока, это было видно по концовке минувшего сезона.
Все хорошо в команде, чувствую себя отлично.
Александр Соболев, нападающий "Зенита"
Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года. В минувшем сезоне форвард провел за клуб 31 матч во всех турнирах и забил семь голов.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет со швейцарским "Сьоном" в Петербурге.
Фото: fc-zenit.ru
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