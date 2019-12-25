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Источник: Жерсон не перейдет в "Зенит"
Сегодня, 10:28
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Источник: Жерсон не перейдет в "Зенит"

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Футболист принял предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

Полузащитник "Фламенго" Жерсон не перейдет в "Зенит". Об этом сообщил журналист Жулио Мигель Нето в соцсетях.

По информации источника, трансфер 28-летнего игрока сорвался. Отмечается, что Жерсон принял предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. Предложение клуба превысило то, которое было со стороны "Зенита". "Аль-Наср" ждет разрешения перевести сумму отступных, чтобы оформить полноценный трансфер бразильца.

Жерсон играет за "Фламенго" с 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 28 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" может предложить Дзюбе работу в клубе.

Фото: flamengo.com.br

Теги: жерсон, трансферные слухи, фк аль-наср, фк зенит, фк фламенго
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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