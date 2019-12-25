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Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, как едва не перешел в "Зенит"
Сегодня, 9:37
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Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, как едва не перешел в "Зенит"

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Он не хотел оставаться в России после чемпионата мира.

Нападающий "Сельты" Федор Смолов в прямом эфире в Instagram с экс-форвардом "Зенита" Александром Кержаковым рассказал о несостоявшемся переезде в Петербург.

"В какой-то момент я хотел перейти в "Зенит", но с "Краснодаром" не договорились. Потом клуб был готов меня отпустить. Это было за полгода до чемпионата мира в России, и я отказался, потому что не видел смысла. Мне хотелось уехать в Европу, а в случае перехода в "Зенит" через полгода на меня бы была другая цена. Отталкивался от этого", - сказал Смолов.

Напомним, Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" в январе 2020 года на правах аренды. Нападающий провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала".

Ранее стало известно, что Федор Смолов вернулся в Россию и находится на карантине.

Фото: VK / @teamrussia

Теги: трансферные слухи, федор смолов, фк зенит, фк сельта виго
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Новости СПб,

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