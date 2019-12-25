Форвард "Сельты" Федор Смолов прокомментировал свое возвращение в Россию

Игрок выложил пост в Instagram на русском и испанском языках.

Нападающий испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов в своем Instagram-аккаунте объяснил ситуацию по поводу возвращения в Россию. Сезон в чемпионате Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго", - написал Смолов.

5 апреля в Сети появилась информация, что Федор Смолов покинул Испанию без разрешения руководства "Сельты", в связи с чем к игроку должны были применить санкции.

Напомним, Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" в январе 2020 года на правах аренды. Нападающий провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала".

Ранее Смолов рассказал, чем занимался в Испании во время карантина.

Фото: VK / @championsleague