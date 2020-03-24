Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, чем занимается в период карантина

В Испании на улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами.

Нападающий испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов устроил прямой эфир в Instagram, в котором ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате Испании.

"Играю в Counter-Strike (игра в жанре "шутер" - прим.) часов по 12, время убиваю. Как тут не скучать? Карантин в Испании продлили до 15 апреля, а в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами" - сказал Смолов.

Напомним, Федор Смолов провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала".

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Федор Смолов страдает из-за карантина.

Видео: YouTube / RC Celta