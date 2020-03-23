Нападающий "Сельты" Федор Смолов страдает из-за карантина

Игрок сборной России по футболу находится в полной изоляции от всех.

Испанское издание Marca рассказало о том, как живет форвард "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов в условиях карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

Игрок находится в полной изоляции от одноклубников, родных и близких. Смолов может контактировать с кем-либо только по телефону или через интернет. В таком же положении находится другой футболист "Сельты", датчанин Пионе Систо. С ними поддерживает связь тренерский штаб команды. Карантин в Испании продлится еще как минимум три недели.

Напомним, Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" в январе 2020 года на правах аренды. Нападающий провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил один мяч в ворота мадридского "Реала".

Ранее стало известно, что экс-президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Видео: YouTube / RC Celta