Экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса

Лоренсо Сансу было 76 лет.

Накануне появилась информация о смерти экс-президента мадридского футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санса от коронавируса. Ему было 76 лет.

Как сообщило издание Marca, 17 марта Санс был доставлен в больницу с высокой температурой. Она у него не проходила в течение недели. Тест на коронавирус оказался положительным, а на фоне заболевания у экс-функционера развилась почечная недостаточность.

Ранее мы сообщали о том, что у "Ювентуса" появился третий футболист, заразившийся коронавирусом. Им стал Паоло Дибала, объявивший об этом в соцсетях.

Видео: Real Medrid / YouTube