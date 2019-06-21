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Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе"

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Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 8:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей, в том числе победную в овертайме. Он также помог отличиться Йоэлю Эрриксон Эку.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 38 матчей и набрал 54 (25+29) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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