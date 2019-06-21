Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе"

"Миннесота" обыграла "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 8:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей, в том числе победную в овертайме. Он также помог отличиться Йоэлю Эрриксон Эку.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 38 матчей и набрал 54 (25+29) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Филадельфией".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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