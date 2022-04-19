Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Филадельфией"

На счету форварда 84 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступил "Филадельфии" со счетом 5:8 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Филадельфии" в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 76 матчей и набрал 84 (35+49) матча.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET