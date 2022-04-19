Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Филадельфией"

"Рейнджерс" уступил "Филадельфии" со счетом 5:8 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Филадельфии" в конце второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 76 матчей и набрал 84 (35+49) матча.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Вегас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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