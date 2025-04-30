"Миннесота" уступила "Вегасу", Капризов забросил шайбу

Форвард набрал 9 очков в плей-офф НХЛ.

"Миннесота" уступила "Вегасу" в овертайме со счетом 2:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" в первом периоде. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Кирилл Капризов провел 5 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET