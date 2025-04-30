"Миннесота" уступила "Вегасу", Капризов забросил шайбу

"Миннесота" уступила "Вегасу" в овертайме со счетом 2:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" в первом периоде. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса".
В нынешнем плей-офф НХЛ Кирилл Капризов провел 5 матчей и набрал 9 (5+4) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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