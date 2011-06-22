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Передача Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес"

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Счет в серии стал 3:2 в пользу "Эдмонтона".

"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Маттиаса Янмарка, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Эдмонтона".

В нынешнем плей-офф НХЛ Василий Подколзин провел 5 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: василий подколзин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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