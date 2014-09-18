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Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нью-Джерси"

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Его команда прошла первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

"Каролина" одержала победу над "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 5:4 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. "Каролина" выиграла серию со счетом 4:1 и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 5 матчей и набрал 6 (5+1) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк нью-джерси дэвилз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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