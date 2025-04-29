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Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо"

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Счет в серии стал 3:2 в пользу "Далласа".

"Даллас" одержал победу над "Колорадо" со счетом 6:2 в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Уайатта Джонстона, забросившего первую шайбу в ворота гостей в дебюте встречи. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Далласа".

В нынешнем плей-офф НХЛ Евгений Дадонов провел пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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