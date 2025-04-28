Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Виннипег"

Счет в серии стал равным.

"Сент-Луис" обыграл "Виннипег" со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Роберту Томасу, забросившему пятую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал равным, 2:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Павел Бучневич провел 4 матча и набрал 7 (3+4) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET