Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота хозяев. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Каролины".

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 4 матча и набрал 5 (4+1) очков.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" уступил "Далласу", Ничушкин забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET