"Колорадо" уступил "Далласу", Ничушкин забросил шайбу

Счет в серии стал 1:2 в пользу "Далласа".

"Колорадо" уступил "Далласу" в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин открыл счет на 8-й минуте первого периода. "Даллас" отыгрался в основное время и вырвал победу в овертайме. Счет в серии стал 1:2 в их пользу.

В нынешнем плей-офф НХЛ Валерий Ничушкин провел три матча и забросил одну шайбу.

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Видео: YouTube / SPORTSNET