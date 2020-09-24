Гол и передача Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:2 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Андриану Кемпе. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Лос-Анджелеса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Кузьменко провел 2 матча и набрал 5 (2+3) очков.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Нью-Джерси", Орлов отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET