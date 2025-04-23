"Каролина" обыграла "Нью-Джерси", Орлов отметился передачей

"Каролина" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 3:1 во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.
Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Джордана Мартинука, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Каролины".
В регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 76 матчей и набрал 28 (6+22) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Куликова помогла "Флориде" разгромить "Тампу".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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