Передача Куликова помогла "Флориде" разгромить "Тампу"

На счету защитника 13 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Тампой" со счетом 6:2 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Сэма Райнхарта, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Флориды".

В регулярном сезоне НХЛ Дмитрий Куликов провел 70 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET