Три очка Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Эдмонтон"

Счет в серии стал 1:0 в пользу "Лос-Анджелеса".

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:5 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Адриана Кемпе и Кевина Фиала. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Лос-Анджелеса".

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 66 матчей и набрал 37 (11+26) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET