Дубль и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Монреалем"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в овертайме со счетом 3:2 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Энтони Бовиллье.

В регулярном сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей и набрал 73 (44+29) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" одержал победу над "Миннесотой", Дорофеев отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET