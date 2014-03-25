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"Вегас" одержал победу над "Миннесотой", Дорофеев отметился шайбой

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Форвард набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде обыграть соперника. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 82 матча и набрал 52 (35+17) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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