Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нью-Джерси"

Форвард набрал 48 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

"Каролина" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 4:1 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново-Центр" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Каролины".

В регулярном сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 72 матча и набрал 48 (20+28) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Воронкова помогла "Коламбусу" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET