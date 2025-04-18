Шайба Воронкова помогла "Коламбусу" разгромить "Айлендерс"

На счету хоккеиста 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Айлендерс" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей в середине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 73 матча и набрал 47 (23+24) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" уступил "Питтсбургу", Овечкин забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET