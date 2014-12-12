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"Вашингтон" уступил "Питтсбургу", Овечкин забросил шайбу

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Форвард набрал 73 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Питтсбурга" во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей и набрал 73 (44+29) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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