Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером"

"Вегас" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 82 матча и набрал 52 (35+17) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Анахайм".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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