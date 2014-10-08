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Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером"

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Хоккеист набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 82 матча и набрал 52 (35+17) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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