Передача Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Анахайм"

На счету форварда 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" обыграл "Анахайм" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Нилу Пионку, забросившему первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 78 матчей и набрал 38 (11+27) очков.

Ранее мы сообщали, что "Лос-Анджелес" обыграл "Сиэтл", Гавриков отдал две передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET