"Лос-Анджелес" обыграл "Сиэтл", Гавриков отдал две передачи

На счету защитника 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Клаймет Пледж-Арене" в Сиэтле.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевыми передачами на Самуэля Хелениуса и Уоррена Фегеле.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 81 матч и набрал 30 (5+25) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET