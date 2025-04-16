"Лос-Анджелес" обыграл "Сиэтл", Гавриков отдал две передачи

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Клаймет Пледж-Арене" в Сиэтле.
Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевыми передачами на Самуэля Хелениуса и Уоррена Фегеле.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 81 матч и набрал 30 (5+25) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" разгромить "Юту".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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