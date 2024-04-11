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Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" разгромить "Юту"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Сент-Луис" разгромил "Юту" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевыми передачами на Брэйдена Шена и Джимми Снаггеруда.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич 76 матчей и набрал 57 (20+37) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, павел бучневич, хк сент-луис блюз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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