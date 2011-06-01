Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду"

"Тампа" одержала победу над "Флоридой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Даррену Рэддишу.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 77 матчей и набрал 121 (37+84) очко. Хоккеист лидирует в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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