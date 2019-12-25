Овечкин возглавил рейтинг самых богатых хоккеистов НХЛ

В нынешнем сезоне НХЛ форвард набрал набрал 71 очко.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил рейтинг самых богатых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составил портал Metaratins.

Отмечается, что за всю карьеру 39-летний хоккеист заработал 161,7 млн долларов. Второе место в рейтинге занял форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, заработавший 155,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнул его одноклубник Евгений Малкин. Состояние хоккеиста оценивается в 146,87 млн долларов.

Напомним, 6 апреля Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в карьере и обогнал по этому показателю легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 63 матча и набрал 71 (43+28) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон".

Фото: gettyimages.com