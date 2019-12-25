Овечкин возглавил рейтинг самых богатых хоккеистов НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил рейтинг самых богатых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составил портал Metaratins.
Отмечается, что за всю карьеру 39-летний хоккеист заработал 161,7 млн долларов. Второе место в рейтинге занял форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, заработавший 155,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнул его одноклубник Евгений Малкин. Состояние хоккеиста оценивается в 146,87 млн долларов.
Напомним, 6 апреля Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в карьере и обогнал по этому показателю легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 63 матча и набрал 71 (43+28) очко.
Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон".
Фото: gettyimages.com
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