Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон"

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.
Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в конце первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 80 матчей и набрал 28 (5+23) очков.
Ранее мы сообщали, что "Монреаль" уступил "Чикаго", Демидов набрал два очка в дебютном матче.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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