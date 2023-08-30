Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Эдмонтон"

Защитник набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 80 матчей и набрал 28 (5+23) очков.

Ранее мы сообщали, что "Монреаль" уступил "Чикаго", Демидов набрал два очка в дебютном матче.

Видео: YouTube / SPORTSNET