"Монреаль" уступил "Чикаго", Демидов набрал два очка в дебютном матче

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Монреаль" уступил "Чикаго" со счетом 3:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов был признан первой звездой матча. Россиянин дебютировал в НХЛ в составе новой команды после перехода из петербургского СКА.

Демидов отметился голевой передачей на Алекса Ньюхука, забросившего первую шайбу в ворота гостей. Затем форвард сам отличился. Он набрал два очка по итогам встречи, однако "Монреаль" не смог удержать победу.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET