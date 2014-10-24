Шайба Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Даллас"

Форвард набрал 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" обыграл "Даллас" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил шестую шайбу в пустые ворота гостей в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 78 матчей и набрал 32 (11+21) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET